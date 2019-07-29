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İran ve Rusya’dan ortak tatbikat

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İran ve Rusya’dan ortak tatbikat
Foto: Arşiv
Tatbikat İran Rusya Hürmüz Boğazı

HABER MERKEZİ

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi. 

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı.

İran ile Rusya'nın askeri işbirliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek" dedi.

Hanzade, ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. 

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