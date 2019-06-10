BM’den uyarı: 2 milyon kişi Türkiye’ye kaçabilir

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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar göçmenin Türkiye’ye kaçabileceği uyarısında bulundu.

İdlib’de son zamanlarda yaşanan şiddet ve çatışmalarla ilgili konuşan BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, ‘‘Kaygımız, bunun devam etmesi, sayıların artması ve çatışmaların yoğunlaşması halinde gerçekten yüz binleri, bir milyonu hatta iki milyonu Türkiye sınırında görebilecek olmamız’’ ifadelerini kullandı.

Reuters’a konuşan Moumtzis, bölgede insani krizin tırmandığını ve Türkiye’yle Rusya arasında yapılan çatışmasızlık anlaşmasının artık yürürlükte olmadığını belirtti.

Moumtzis, ‘‘Sivillerin yaşadığı bölgelerde, yerleşim yerlerinde ve şehirlerde, hastane ve okulları hedef alan ya da etkileyen bir saldırı görüyoruz ve bu uluslararası insani yardım kanunlarına aykırı’’ ifadelerini kullandı.

Moumtzis’e göre yardım organizasyonları saldırılarda hedef olmamak için konumlarını taraflarla paylaşıyor.

‘‘Yaşanan tam bir felaket’’ diyen Moumtzis, ‘‘İnsanlık hatırına artık buna bir müdahale edilmeli’’ diye konuştu.

BM bu yıl Suriye’de insani yardım faaliyetleri için 3,3 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Öte yandan Reuters haber ajansının Fransız diplomatlardan aldığı bilgiye göre DAİŞ mensuplarına ait 12’si Fransız ve ikisi Hollandalı kimsesiz çocuklar pazartesi günü Suriye’den Fransa’ya gönderildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, askeri bir uçağın çocukları Paris’te askeri bir havaalanına indirdiğini, burada Hollandalı yetkililerin çocukların velayeti için resmi başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Aynı kaynaklar çocukların çok hassas durumda olduğunu belirtti ve Suriye’de farklı yerlerde yaklaşık 250 çocuğun daha olduğunu tahmin ettiklerini ekledi.

12 Fransız çocuk devlete bağlı sosyal hizmetler birimine teslim edilecek. Fransa daha önce de Suriye’den bu koşullarda gelen 5 çocuğu daha kabul etmişti.

Suriye’nin kuzeydoğusunda yetkililer, Batılı ülkelere Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bu yıl DAİŞ’in son kalesi olan Bağoz’u ele geçirmesinin ardından, DAİŞ’e katılanların ve bunların ailelerini geri kabul etmeleri çağrısı yapmıştı.

DSG, son olarak 2 ABD’li kadını ve beraberindeki 6 çocuğu ABD’ye gönderdiklerini bildirmişti.