Paris karıştı: Çok sayıda gözaltı var

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 7 bin polisin görevlendirildiği Paris’teki gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te, “Sarı Yelekliler” protestoları kapsamında bir araya gelen kalabalık gruplar, şehrin birçok noktasında gösteri düzenledi.

Sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık grup, birçok metro istasyonunu kapatırken, çevreci grupların da “iklim ve sosyal adalet yürüyüşü” kapsamında şehir merkezinde toplandığı aktarıldı.

Paris’teki gösteriler öncesi yaklaşık 7 bin polisin görevlendirildiği belirtildi.

Dün yapılan “iklim için küresel grev” protestosuna ise yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.

SARI YELEKLİLER PROTESTOLARI

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi yaralandı.

Eylemlerde 8 bin 700'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın gösterici yargılandı ve 390 kişiye de hapis cezası verildi.