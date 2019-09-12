Rojava sınırında yeni hava devriyesi

K24 - URFA
ABD ve Türk helikopterleri, Fırat'ın doğusunda (Rojava) 4’üncü ortak devriye görevi yürütüyor.
Fırat'ın doğusuna yönelik ABD ve Türk helikopterleri ortak devriye görevlerinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.
Urfa’nın Akçakale ilçesinden bildiren K24 muhabiri, kalkan helikopterler Gire Spi‘ye (Tel Abyad) doğru hareket ettiğini aktardı.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, dün Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirmişti.
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