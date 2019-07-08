AB: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Başkent Kiev'de 21’inci Ukrayna-AB Zirvesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in katılımıyla yapıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, toplantı sonrasında Zelenskiy, Tusk ve Juncker'in ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, zirvenin katılımcıları AB Ortaklık Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması temelinde Ukrayna'nın AB ile ekonomik entegrasyonunu ve siyasi birliğini güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını yineledi.

Açıklamada, "AB, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlardaki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini ve bağlılığını vurguladı" ifadesi kullanıldı.

Rusya, 2014'te Kırım’ı ilhak etmiş, ayrılıkçılar ise Ukrayna'nın doğusunda sözde yönetim ilan etmişti.