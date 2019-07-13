Diyarbakır ve Maraş’ta trafik kazaları

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölürken, Maraş'ın Afşin ilçesinde askeri araçla iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ise 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.H.K'nin kullandığı otomobil, Silvan-Batman kara yolunun Kaldırımbaşı mevkisinde dere yatağına yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan M.H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Maraş'ın Afşin ilçesinde askeri araçla iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mehmet Alaf idaresindeki otomobil, Afşin - Çobanbeyli çevre yolu itfaiye kavşağında tali yoldan çıkan askeri araçla ve Mustafa Gök'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen askeri araçtaki 3 asker ve bir güvenlik korucusu ile otomobildeki Selver, kızları Dudu, Meral ve Yağmur Doğan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.