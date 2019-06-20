Trump’tan kanser ve AIDS’e çözüm vaadi

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Orlonda’da 2020 için başkanlık seçim kampanyasını başlatan ABD Başkanı Donald Trump ikinci defa seçilmesi halinde yönetiminin kanseri yenmeye ve AIDS’in kökünü kazımaya çalışacağı sözünü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orlonda’da 2020 için başkanlık seçim kampanyasını başlattı.

Trump, mülteci meselesini çözeceğini, yönetiminin ölümcül hastalıklara çare bulacağını iddia etti. Trump, "Biz yeni tıbbi sınırları zorlayacağız. Kanser dahil çok sayıda hastalığa çare bulacağız. Bunu yapmaya her zamankinden daha yakınız" dedi.

Bu arada, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, eski ABD Devlet Başkan Yardımcısı, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın da kanseri tedavi iddiasına karşı, "O halde bunu geçen 50 yıl içinde niye yapamadınız" şeklinde tweet attı.

Biden, oğlu Beau Biden’ın 2015 yılında kanserden ölmesi üzerine ‘Biden Kanser Teşebbüsü’nü açmıştı. Biden, Iowa’da destekçilerine karşı yaptığı konuşmada "Size söz veriyorum, başkan seçilmem halinde, Amerika’yı değiştirecek en önemli tek bir şey göstereceğim. Kansere çare bulacağım” demişti.

Amerikan Kanser Derneği istatistiklerine göre ABD’de 2018 yılında tahminen 1 milyon 735 bin 350 kanser vakasının 609 bini ölümle sonuçlanmıştı.

Başkan Trump, ABD Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in kanseri tedavi vaadine AIDS’i de ekledi. Trump 2030 yılına kadar kanserin ve AIDS'in kökünü kazıyacaklarını vadetti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre ABD’de bir milyon 110 bin kişinin HIV virüsü taşıdığı kaydedildi.

Askeri Uzay Gücü oluşturacaklarını da söyleyen Trump, kızıl gezegen Mars’a astronot göndereceklerini belirterek, astronotların Mars yüzeyine inmesi için bir vakıf kuracaklarını söyledi.