Çin: Hong Kong gösterileri gizli bir başkaldırı

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Çin, Hong Kong'daki "şiddet içeren protestoları" kınayarak bunun şehrin yönetim biçimine karşı yapılmış "gizli bir başkaldırı" olduğunu savundu.

Çin'in Hong Kong işlerine bakan ofisinden yapılan açıklama şehir meclisini basan yüzlerce protestocunun polis tarafından biber gazıyla dağıtılmasından saatler sonra geldi.

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 22'nci yıl dönümünde şehrin merkezinde yapılan gösterilerden sonra temizlik çalışmaları yapılırken camları kırılan ve duvarları boyanan meclis binası iki hafta kapalı kalacak.

İngiltere'ye bağlı iken 1997'de Çin'e iade edilen Hong Kong "tek ülke, iki sistem" olarak adlandırılan bir formülle vatandaşlarına bağımsız yargı ve protesto özgürlüğü gibi Çin'in diğer bölgelerinde olmayan haklar tanımayı sürdürmüştü.

Pekin, Hong Kong yönetimine müdahale etmediğini belirtse de Hong Kong sakinlerinin önemli bir çoğunluğu suçluların iadesiyle ilgili yasa tasarısının merkeze bağlılığı arttıran adımlardan sonuncusu olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda milyonlarca kişi Hong Kong sokaklarında gösterilere katılarak iade tasarısını protesto ederek askıya alınmasını sağlamıştı. Fakat protestocular zanlıların Komünist Parti kontrolündeki anakara mahkemelerinde yargılanması için iadesine izin veren tasarının tamamen gündemden çıkarılmasını istiyor.