Duhok’ta Ezidi Soykırımı anması

K24 - DUHOK
Şengal’de DAİŞ tarafından Ezidilere karşı gerçekleştirilen soykırımın 5’inci yıldönümü münasebeiyle Duhok’ta geniş katılımlı bir anma töreni düzenleniyor.
Duhok’ta düzenlenen Ezidi Soykırımı anma törenine Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler ve yabancı ülke temsilcileri de katılıyor.
K24’e konuşan Şehit ve Enfal İşleri Genel Müdürü Jiyan Mustafa, “Tören, ‘Şengal; Soykırımdan İnşaya Doğru’ sloganıyla düzenleniyor. Törende ‘Toprak Panoraması’ ismiyle bir panorama da gösterilecek” dedi.
Törene yetkililerin yanı sıra şehit yakınları da katılıyor.
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