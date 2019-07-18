Afganistan’da asker generali öldürdü

HABER MERKEZİ
Afganistan'ın Gazne vilayetinde 203’üncü Tander Kolordu Komutanlığı 3’üncü Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, General Muctaba'nın, kontrol için gittiği Gazne'nin Karabağ ilçesinde, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen bir asker tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırıda General Muctaba'nın öldüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırganın Taliban'a çalıştığı iddia edildi.
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