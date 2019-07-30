Başkan Barzani’den Ezidilere kutlama mesajı

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin kutsal ‘Çiley Havin Bayramı’ dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin kutsal ‘Çiley Havin Bayramı’ dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, “Çiley Havin Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Ezidi din adamlarına ve tüm Ezidi kardeşlerime en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Ezidi Kürtlerin taleplerini desteklediklerini kaydeden Başkan Barzani, “Ezidi kardeşlerimizin tüm taleplerine tam desteğimizi bildiriyoruz. Yaralarının en kısa sürede sarılmasını, acılarının son bulmasını ümit ediyorum” dedi.

Başkan Barzani, “Bu bayramın Ezidi kardeşlerimizin mutlu yaşamlarına dönmeleri, barış ve huzur ortamında bayram ve mutluluklarını yaşamaları için bir başlangıç olmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.