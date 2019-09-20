Rusya: Çok taraflı görüşme planlanıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, New York’ta gelecek hafta yapılacak BMGK Genel Kurul toplantısı kapsamında Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatında Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılabileceğini ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Lavrov’un katılımıyla Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantıları ve başka bir dizi çok taraflı görüşme planlanıyor. Astana formatında Suriye konulu bakanlar toplantısı üzerinde de çalışılıyor” dedi.

Zaharova, toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir görüşme yapılması üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

LAVROV: ABD, MOSKOVA VE PEKİN’İ KAVGA ETTİRME ARZUSUNU SAKLAMIYOR

Öte yandan Lavrov, bir Rus dergisine yazdığı makalede yaptırımların ve doların statüsünün kötüye kullanılmasının ekonomide ‘kural’ haline geldiğini ifade etti.

ABD’nin kendi müttefiklerini Rusya’ya karşı kullanma çabasında olduğunu savunan Lavrov, Washington yönetiminin ortaklarını inatla Rusya ve Çin’i ayırmak için seferber etmeye çalıştığını kaydetti.

Lavrov, “Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesinde kendi kontrolü dışında gelişen çok taraflı ilişkileri ve bölgesel entegrasyon yapılarını bozmak ve baltalamak isteyen ABD, Moskova ve Pekin’i kavga ettirme arzusunu saklamıyor” ifadelerini kullandı.