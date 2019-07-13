Afganistan’da bir ABD askeri öldürüldü

HABER MERKEZİ
Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askeri öldürüldü.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğü belirtildi.
ABD askerinin Afganistan'ın neresinde ve nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.
Öte yandan, 26 Haziran’da da Afganistan’da 2 ABD askeri öldürülmüştü.
Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.
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