Ortadoğu

Afganistan’da bir ABD askeri öldürüldü

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Afganistan’da bir ABD askeri öldürüldü
Foto: Arşiv
Afganistan ABD NATO Asker

HABER MERKEZİ

Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askeri öldürüldü.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğü belirtildi. 

ABD askerinin Afganistan'ın neresinde ve nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan, 26 Haziran’da da Afganistan’da 2 ABD askeri öldürülmüştü.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor. 

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