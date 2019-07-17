Erbil Asayişi’nden saldırıyla ilgili açıklama

K24 – ERBİL

Erbil Asayişi, başkent Erbil’de yaşanan ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarını hedef alan saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Asayiş tarafından yapılan açıklamada, Erbil’deki bir restoranda yaşanan silahlı saldırıda biri Türkiye Başkonsolosluğu çalışanı olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Erbillileri ve Erbil’de yaşayan diplomatları Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ortamının bozulmasına izin vermeyeceğimiz konusunda temin ediyoruz. Saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor. Saldırganlar hak ettikleri cezayı göreceklerdir.”