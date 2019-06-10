Mesrur Barzani yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek

K24 - ERBİL

Güvenlik Konseyi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakan Adayı Mesrur Barzani, yarın Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilecek.

Kürdistan Parlamentosu’nda yarın yapılacak oturumla KDP’nin Başbakan Adayı Mesrur Barzani’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirileceği belirtildi.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Vala Ferid, bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreni için düzenlenen özel oturumun kapanış konuşmasında, “Yarın Kürdistan Parlamentosu Kürdistan Bölgesi’nin yeni başbakanını görevlendirmek üzere toplanacak” dedi.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentodan 45 sandalye kazanmıştı.

Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanan KDP politbürosu Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanlığına, Mesrur Barzani’yi de Başbakanlığa aday göstermişti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 28 Mayıs’ta düzenlenen oturumda Neçirvan Barzani, 81 oyun 68’ini alarak Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

Neçirvan Barzani, Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge ülkelerinden yetkililerin katılımıyla başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak yemin etti.

Yarın hükümeti kurma görevini alacak olan Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.