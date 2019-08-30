Çavuşoğlu’ndan Suriye’den ‘çekilme’ mesajı

HABER MERKEZİ
Mevlüt Çavuşoğlu, "Ordumuz, siyasi çözüm bulunduğunda Suriye'den çıkacak fakat şimdilik Suriye rejimi siyasi çözüme inanmıyor" dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunduğu Norveç’te açıklamalarda bulundu.
Şam yönetiminin çözüme inanmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Suriye’de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor. İdlib’deki saldırılar Avrupa’ya yeni göç dalgası başlatabilir” dedi.
Öte yandan Çavuşoğlu, “Rusya, Suriye’de rejimin gözlem noktalarımıza saldırmayacağının garantisini verdi” diye konuştu.
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