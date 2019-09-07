Şengal’de bombalı tuzak: 2 asker öldü

K24 - ŞENGAL

Şengal’in Giruzer nahiyesine bağlı Girezerk yerleşim birimindeki bir eve tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu 2 Irak askeri öldü, 2 asker de yaralandı.

K24’ün Şengal’deki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Şengal’in 20 kilometre güneyinde bulunan Girezerk yerleşim birimindeki bir evde patlama yaşandı.

4 Iraklı askerin kaldığı evde yaşanan patlamada biri yüzbaşı rütbeli 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de ağır yaralandı.

K24’e konuşan bir Giruzer nahiyesi yetkilisi, birçok evde bombalı tuzakların olması nedeniyle sivillerin evlerine dönemediğini kaydetti. Söz konusu bölgede PKK’ye bağlı YBŞ gücünün yanı sıra Haşdi Şabi ve Irak ordusu bulunuyor.

2014 Ağustos ayında Şengal bölgesini ele geçiren DAİŞ, birçok eve bombalı tuzaklar döşedi. Söz konusu bombalar şimdiye kadar 23 kişinin yaşamını yitirmesine, birçok kişinin de yaralanmasına yol açtı.