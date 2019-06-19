Allavi’den Neçirvan Barzani’ye ziyaret

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret eden Irak eski Başbakanı İyad Allavi, başarı temennisinde bulundu.

Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi ve beraberindeki heyet, bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret etti.

Söz konusu görüşmede Irak’taki siyasi gelişmeler ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.

İyad Allavi, Neçirvan Barzani’ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşme öncesi Başkan Mesud Barzani’yle de bir araya gelen Allavi, “Sizlerin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki rolü çok etkili ve gözle görülür durumda. Şu anda Irak’ta demokrasiyi korumak için hepimizin sizin rolüne çok ihtiyacı var” demişti.