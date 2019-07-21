Zarif: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yüzyılın Savaşı" konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

Zarif, şu paylaşımları yaptı:

"Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandırmayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.