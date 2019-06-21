Pentagon: Rusya küresel düzeni revize etmeye çalışıyor

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Avrupa Halkla İlişkiler Birimi yetkilisi Yarbay Carla Gleason, Rusya'yı küresel düzeni revize etme girişiminde bulunmakla suçladı.

Yarbay Carla Pentagon yetkili Gleason, ABD'nin Ortadoğu'ya ek asker gönderme kararına Moskova'dan gelen tepkilere yanıt verdi.

ABD'nin eylemlerinin provokasyon değil, yalnızca savunmayı güçlendirmeye yönelik adımlar olduğunu öne süren Gleason, "Ortadoğu'da hava, deniz ve karadaki tehditlere karşı koyabilmek için savunma amaçlı ek birliklere ihtiyaç var" dedi.

Rusya'ya suçlamalar yönelten Gleason, Moskova yönetiminin küresel düzeni değiştirmeyi ve yıllardır barışı temin eden uluslararası sistemden çıkmayı hedeflediğini öne sürdü.

Gleason, Rusya'yı kaosu kullanmakla ve nüfuzunu sınırlarının ötesine yaymakla da suçladı.

Washington'a Ortadoğu'daki asker sayısını artırma planlarından vazgeçme çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Rusya, Ortadoğu'ya ABD güçlerinin konuşlandırılmasına ilişkin nihai kararın henüz alınmadığı görüşünde. Ancak görünen o ki, süreç sonunda bölgedeki Amerikan araçları ve askerlerinin sayısı artacak. Bu, Rusya'da büyük bir endişe uyandırıyor. Washington'daki sorumluların ne yapmak istediğini anlamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.