Erbil'den Türkiye ve PKK'ye çağrı

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Türkiye ve PKK’ye Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının zarar görmesine neden olmamaları çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve PKK’den Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının zarar görmesine neden olmamaları çağrısı yapıldı.

Hükümetin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye hükümeti ve PKK’ye Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının zarar görmelerine neden olmamaları çağrısında bulunuyoruz.

Bugün Türk savaş uçaklarının Kandil çevresini bombalaması sonucu maalesef bazı vatandaşlar yaralandı ve maddi zarar meydana geldi. Kürdistan Bölgesi Hükümeti zarar gören bölge halkının acısını paylaşıyor ve bombalamalardan endişe duyduğunu ifade ediyor.

Kürdistan Bölgesi halkının güvenliğinin göz önünde bulundurulması çağrısında bulunuyor ve vatandaşların bombalamalara hedef olmamalarını istiyoruz.

Aynı şekilde PKK’den vatandaşların durumunu ve Kürdistan Bölgesi’nin özelliğini dikkate almalarını ve artık Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının zarar görmesine neden olmamalarını istiyoruz.”

Bugün TSK’ya ait savaş uçaklarının Kandil’deki Bole ve Sile köylerini bombalaması sonucu 2 sivil vatandaş yaralanmış ve maddi zarar meydana gelmişti.