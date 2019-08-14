Ankara’dan son ‘güvenli bölge’ açıklaması

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan, ABD ile birlikte Rojava’da oluşturulacak olan ‘güvenli bölge’yle ilgili yapılan açıklamada, İHA’ların görev icra etmeye başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır.”

Türkiye Savunma Bakanlığı, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığını ve mutabakat sağlandığı açıklanmıştı.

‘Güvenli bölge’ ile ilgili ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen mutabakattan sonra pazartesi günü 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikan askerleri Urfa’ya ulaştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson da bugün yaptığı açıklamada, askerlerin geri kalanının yakında Türkiye'ye gideceğini söyledi.

İki ülke arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.