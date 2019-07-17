Lavrov’dan Mesrur Barzani’ye tebrik mesajı

K24 - ERBİL

Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye yeni görevinden dolayı tebrik ettiği mesajını iletti.

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Rus Büyükelçi Maksimov’u kabul etti.

Maksimov’un ilettiği mesajda Lavrov, yeni kabineye başarılar dilerken, Rusya ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin gelişmesini umduğunu belirtti.

Büyükelçi Maksimov, Rus yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’nde yatırımlara hazır olduğu mesajını da verdi.

Başbakan Mesrur Barzani, mesajından dolayı Lavrov’a teşekkür ederek, Rusya’nın yatırım talebini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Başbakan ayrıca, başta sanayi, tarım ve turizm sektörleri olmak üzere Kürdistan Bölgesi ekonomisinin çeşitlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

LAVROV: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ OLACAKTIR

Lavrov’un mesajı şöyle:

“Sayın Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani

Kürdistan Bölgesi Başbakanı olarak göreve başlamanız dolayısıyla tebriklerimi kabul buyrun. Eminim ki bu önemli göreve gelmenizin, Kürdistan Bölgesi halkının sorunlarının çözümünde ve huzurlu bir yaşama erişmelerinde etkili rolü olacaktır.

Rusya’nın Irak Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini daha fazla güçlendirip geliştirmekten memnun olduğumu buradan belirtmek isterim.

Başarı ve sağlık diliyorum.”