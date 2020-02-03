Corona: 2 metreye erişebiliyor, aşısı 1 yılı bulabilir

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Ölenlerin sayısının 361'e çıktığı, vaka sayısının ise 17 bin 238'e yükseldiği coronavirüs salgınında virüs için aşının geliştirilmesinin 1 yılı bulacağı belirtiliyor.

Dünyada coronavirüs tedbirleri artarken hastalığın küresel salgın haline gelebileceği ifade ediliyor.

New York Times'ın uzmanlara dayandırarak hazırladığı habere göre, virüs 2 metre öteye erişebiliyor ve bilinen gribin iki katı yayılma hızına sahip.

Ölümcüllük oranı düşük, ancak özellikle Çin'de virüsü taşıyıp hafif semptomlar nedeniyle hastaneye gitmediği için tespit edilemeyenler nedeniyle enfekte kişi sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Aşı için ise en az 1 yıla ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

2 GÜNDE 14 BİN İNSANA BULAŞTI

Her 5 coronavirüslü 2.5 kişiye bulaştırabilirken, normal gribe sahip her 5 kişi 1.3 kişiye bulaştırabiliyor. Coronavirüs ilk döngüde 5 kişi, beşinci döngüde ise 368 kişiye bulaşmış oluyor.

Uzmanlar 2003'teki SARS'ın 8 bin olan en fazla bulaşma rakamına 60 günde ulaştığını, Wuhan tipi coronavirüsün ise 2 günde 14 bin insana bulaştığını belirtiyor. Bu yüksek bulaşıcılık oranına karşın ölüm oranında yüzde üçün altındaki seviyesiyle normal gribin biraz üzerinde, domuz gribi ile neredeyse aynı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Ancak uzmanlar şimdiye kadar yalnızca ateş, nefes almada güçlük ve öksürük gibi ağır semptomları taşıyanların doktora başvurduğunu ve durumu daha hafif olup henüz doktora gitmeyenler nedeniyle vaka sayısı ve buna bağlı ölümlerin artabileceği endişesini taşıyor.

Bu yüksek bulaşıcılık oranı ise hem Çin yeni yılı olan Ay Yen yılında milyonlarca insanın seyahat etmesine hem de başta demiryolu ve havaolu olmak üzere Çin'e ulaşım olanaklarının artmasına bağlanıyor.

Zira 2003'te SARS patladığında 1 milyar kişi seyahat halindeyken şu an 4 milyar insanın seyahat etmekte olduğu belirtildi.

SARS için aşı 20 ayda, Zika için ise, 6 ayda üretildi.