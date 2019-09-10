Dinozorlar neden yok oldu?

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Bilim insanları dinozorların sonunu dev bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar elde etti.

Teksas Üniversitesi'nde görevli bilim insanları dinozorların soyunu sona erdirdiği düşünülen asteroide ilişkin somut bulgulara rastladı.

Pazartesi günü yayımlanan araştırma sonuçlarına göre dünyaya çarpan asteroit 10 milyar Hiroşima gücündeydi. Büyük çaplı orman yangınlarına ve tsunamilere neden oldu.

Araştırmacı ekip çarpışmadan 24 saat sonra bir tsunaminin kraterin içine getirdiği kömür ve toprak kalıntılarını buldu. Bulunan kalıntılara bakarak çarpışmanın binlerce kilometre uzaklıktaki karasal bitki örtüsünün bile yanmasına sebep olduğunu ve tüm Amerika kıtasını boydan boya geçen Tsunamilere yol açtığını gösteriyor.

Bu bulguların yanı sıra kraterin merkezinde sülfüre rastlanmamış olması o gün 325 milyar metrik ton sülfürün direk atmosfere karıştığı anlamına geliyor.

Bu da dünyada var olan iklim koşullarının aniden tamamen değiştiğini, güneş ışınlarının bloke olduğunu ve küresel soğuma yaşanarak kitlesel ölüme neden olduğunu kanıtlıyor.

ÖNCE YANDILAR SONRA DONDULAR

Son bulgulara göre dinozorların bir kısmı yanarak, bir kısmı boğularak geri kalan büyük kısmı da açlıktan ve donarak öldü.

Büyük çoğunluğunun iklimde yaşanan bu ani değişim nedeniyle öldüğüne artık kesin gözüyle bakılıyor. (Kaynak: Euronews)