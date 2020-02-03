Çin’den ABD’nin coronavirüs önlemlerine tepki: Aşırı

HABER MERKEZİ

Çin, ABD’nin bu ülkeye yönelik yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı aldığı önlemlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiyelerine uymadığını ve "aşırı" olduğunu iddia etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, birçok ülkenin Çin’in salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri takdir ettiği ve desteklediğini belirtti.

ABD’nin Çin’e karşı önlemlerine ilişkin ise Hua, "Aynı zamanda bazı ülkeler, özellikle de ABD, Çin’deki salgına yönelik aşırı tepki gösterdi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine uymayan aşırı önlemler aldı" ifadelerini kullandı.

Geçen 14 günde Çin'i ziyaret edenlerin ABD'ye girişinin yasaklanmasının rasyonel ve hukuki olmadığını söyleyen Hua, "Umuyoruz ki ilgili ülkeler mantıklı, soğukkanlı ve bilimsel kararlar vererek, tepki gösterir" diye konuştu.

Hua, ülkesinin açık, şeffaf ve sorumlu tutumunu sürdüreceğini, WHO ve uluslararası toplumla işbirliğini güçlendireceğini belirterek, "Bir an önce bu savaşı (salgınla mücadele) kazanmak için inancımız da kabiliyetimiz de var" ifadelerini kullandı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de 6 kişide coronavirüs tespit edilmesinin ardından ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurmuş, son 14 günde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini ve yeni tip coronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını bildirmişti.

ABD ayrıca salgın sonrasında Wuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyon’undan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede 2019-nCoV salgını dolayısıyla 361 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 205 kişinin de virüsten etkilendiği ifade edilmişti.

CORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip coronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip coronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, WHO da "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.