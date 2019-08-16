ENKS: Rusya Kürtlerin hakları konusunda güvence verdi

K24 - MOSKOVA

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kamuran Haco, Rusya’nın Suriye’de Kürtlerin haklarını destekleme konusunda kendilerine güvence verdiğini söyledi.

K24’e konuşan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kamuran Haco, Rusya ile ilişkilerinin devam ettiğini ve Rusya’nın Suriye krizinin çözümünde en önemli devletlerin başında geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da gerçekleştirilen Astana görüşmelerinin sonuç bildirgesinde Suriye’de Kürtlerin elde edeceği bir otonomiye karşı olunduğunun açıklanmasından endişe ettiklerini kaydeden Haco, “Rusyalı yetkililere, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yanı sıra diğer Rusyalı yetkililerin Suriye’de Kürtlerin haklarını desteklediklerine dair açıklamalarla Astana toplantısının sonuç bildirgesinin çeliştiğini söyledik. Rusya, Suriye’de Kürtlerin haklarını desteklediğini ve anayasada Kürtlerin haklarının korunmasını destekliyor. Rusyalı yetkililer ‘bizim tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok’ dediler. Astana’da başka tarafların da olduğuna işaret ettiler” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya’nın Suriye’de Kürtlerin haklarını desteklediklerine dair kesin ifadelerin kullanıldığını vurgulayan Haco, Suriye yönetimiyle müzakere yoluyla edinilecek tüm hakları Rusya’nın desteklediğini dile getirdi.

2 Ağustos’ta Nur Sultan’da gerçekleştirilen Suriye görüşmelerinde Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde öz yönetim ve bağımsızlık girişimlerine karşı olduğu bildirilmişti.