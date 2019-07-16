Türk gemisine saldırı: 10 rehin

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Türk gemisi Nijerya’da korsanların saldırısına uğradığı ve 10 Türk denizcinin rehin alındığı bildirildi.

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanlar tarafından saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizcinin korsanlar tarafından rehin alındığı belirtildi.

Olayda ayrıca yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı, personellerin serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Gemi işlemlerini üstlen firma tarafından yapılan açıklamada,"Kamerun’un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N - 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.

İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı. (Kaynak: Ajanslar)