Erbil'den Trabzon olayıyla ilgili açıklama: Kürdistan bayrağı anayasaldır

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin saldırıya uğramasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kürdistan bayrağı, Irak’ta anayasal bir bayraktır, Kürt turistlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Hükümet Sözcüsü imzasıyla yayımlanan ve “Kürdistan bayrağı, Irak’ta anayasal bir bayraktır, Kürt turistlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denilen açıklamada, Türkiye’de havaalanlarında Kürdistan Bölgesi heyetlerinin karşılanması için daha önce de Kürdistan bayrağının bulundurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Başbakan yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtmiş ve Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili yetkililerinin olayla ilgili görüşeceğini ifade etmiştir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler saldırıya uğradı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine uğradı.

Uzungöl'e Kürdistan Bölgesi'nden 50 kişilik turist kafilesi geldi. Turist kafilesinden bir kişi Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi.

Ancak çevredekiler bayrağa tepki göstererek turistlere saldırdı. Linç girişimine dönüşen saldırıda videoyu çeken kişinin de hakaret ve küfür ettiği duyuluyor.

Linç edilmek istenenler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle saldırganların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili açıklama yayınlayan Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan Kürdistan Bölgesi’nden gelen 9 Kürt turistin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında ifadeler kullanıldı:

“İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır.”