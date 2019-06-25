ABD’nin NATO Elçisi: Türkiye F-35’leri kaybedecek

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ABD'nin NATO Elçisi, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının devam etmesi halinde Türkiye'nin F-35'leri kaybedeceğini söyledi.

ABD'nin NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının devam etmesi halinde ABD'nin Türkiye'nin F-35 projesine dahil olmasına izin vermeyeceği belirtildi.

'Bütün işaretlerin, Rusya’nın S-400’leri teslim edeceği yönünde olduğunu' söyleyen Hutchison, "F-35 sistemi ile bağlantı kesilecektir, bu Rus sistemlerinin NATO içinde bulunması sonucu F-35’lerin etkilenmesine veya istikrarsızlaştırılmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA: SEVKİYAT EN YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK

Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400'lerin ilk parçaları yakın zamanda Türkiye'ye taşınacağını ifade ederek, "ABD'nin, sözleşme şartlarının yerine getirilmesini engelleme girişimlerine karşın, Türkiye S-400 hava savunma sistemi satın almış olması konusunda sağlam ve tavizsiz bir tavır sergiledi" dedi.

Rus Bakan, "S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı için gereken tüm kararlar alınmış durumda. İlk parçaların sevkiyatı planlandığı gibi en yakın zamanda başlayacak" dedi.

ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada “S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz”dedi.

Erdoğan, “Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız. Çin ve Amerika arasında süren ticaret savaşını herkes için kazanca dönüştürecek tüm girişimlere destek veriyoruz. Dünya çapında İslam'a Müslümanlara ve Türklere karşı yürütülen husumet politikalarına en gür sada ile karşı çıkmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.