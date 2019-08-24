Macron’dan İran açıklaması: Konu bizi bizzat ilgilendirir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi öncesinde canlı yayında Fransızlara hitap ederek zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin önemli olduğunu ve G7 ülkelerinin beraber hareket edebilmeleri gerektiğini belirten Macron, Fransızların dünyada güvenliği ve istikrarı sağlama konusunda kendilerinden beklentilerin olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Macron, zirvede Lübnan, İran, Suriye ve Ukrayna'daki sorunları ele alacaklarını ve bu konularda etkili anlaşmaların yapılmasını istediğini ifade ederek, "Eğer yarın İran nükleer silaha sahip olursa bu konu bizi bizzat ilgilendirir. Orta Doğu karışırsa bizi de etkiler. Libya'daki sorunları çözmezsek toplu olarak Akdeniz'deki bu göç skandalına maruz kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Macron, zirvenin önemli gündem maddeleri arasında dünya ekonomisinin de yer aldığına işaret ederek, "Ticari gerilimlerin herkes için kötü olduğu konusunda ortaklarımızı ikna etmeyi hedefliyorum" ifadesini kullandı.

Ticaret savaşlarının engellenmesi gerektiğinin altını çizen Macron, zirvenin ana temasının eşitsizlikle mücadele olduğunu, bu nedenle G7'de olmayan ülkelerin de zirveye davet edildiğini söyledi.

Amazon’daki yangınlarla ilgili de konuşan Macron, bölgedeki yangınların herkesi ilgilendirdiğini söyledi.

MACRON İLE TRUMP BİR ARAYA GELDİ

Macron, G7 Zirvesi için Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentine giden ABD Başkanı Donald Trump ile öğle yemeğinde görüştü.

Fransa ve ABD tarafından görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron ile Trump görüşmede, Suriye, İran ve Ukrayna gibi birçok konuyu ele aldı.

Macron, "Bazı şeylerin yatışması için ekonomi ile ilgili konuları da görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Trump ise Macron ile iyi anlaştığını belirterek, "Eyfel Kulesi'ndeki akşam yemeğimizi hatırladım. İyi bir başlangıçtı" diye konuştu.

Macron'un zirve başlamadan önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

45’inci G7 Zirvesi, bu akşam Macron'un G7 ülkelerinin liderleri onuruna vereceği yemekle başlayacak.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin bir araya geleceği zirve pazartesi sona erecek. Zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.