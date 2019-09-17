Rusya gemiye el koydu: 3 yaralı

HABER MERKEZİ
Rusya'nın Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koyarak, gemideki 21 mürettebatın ise gözaltına alındığı bildirildi.
Japon Denizi'nde kaçak avlanan bir Kuzey Koreli gemi tarafından Rus Sınır Güvenlik Muhafızları'na saldırı gerçekleşti.
RIA haber ajansı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'nin gemiye el koyduğunu ve 21 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı bildirildi.
FSB yaptığı açıklamada, Rus muhafızların, Rus sularında kaçak balık avlamaya çalışan gemicileri durdurmaya çalışırken kendilerine ateş açıldığını ve bunun sonucunda 3 Rus sınır muhafızının yaralandığını bildirdi.
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