Nijerya'da silahlı gruplara operasyon: 29 ölü

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Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı grup üyesi 29 kişi öldürüldü.

Operasyon Sözcüsü Ayobami Oni-Orisan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletinde silahlı grup üyelerine karşı havadan ve karadan operasyonlar yapıldığını belirtti.

Oni-Orisan, operasyonlarda 29 grup üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını ifade ederek önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Operasyonlarda iki asker, bir polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Oni-Orisan, şiddet olayları nedeniyle bölgeyi terk edenlerin evlerine dönmeye başladıklarını kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı gruplar da bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.