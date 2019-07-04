Hollanda Peşmerge’nin reform programında yer alacak

K24 - ERBİL

Hollanda; Almanya, İngiltere ve ABD gibi Peşmerge Güçleri’yle ilgili yapılacak reform programında rol almak için adım attı.

K24’e konuşan Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu Willem Cosijn, Peşmerge Güçleri’yle ilgili reform programında yer almak için önümüzdeki haftalarda Hollanda’dan bir askeri birliğinin Erbil’e geleceğini söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’nın ise yapılan reformlarla ilgili olarak 35 maddenin uygulanması için Kürdistan Bölgesi’nde kurulacak yeni hükümeti beklediği belirtildi.

Başkonsolos Cosijn, Hollanda’nın da uluslararası koalisyon güçleri gibi Peşmerge Güçleri’yle ilgili yapılacak reformlarda pay sahibi olmak ve bu süreçte yer almak istediğini söyledi.

Hollanda’nın ayrıca askeri eğitimde de Peşmergeler için ayrı bir programının olacağını vurgulayan Cosijn, “Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD’ye, Peşmerge’yle ilgili programda yer almak istediğimizi illettik. Talebimiz büyük bir memnuniyetle karşılandı. Birkaç hafta içerisinde Hollanda’dan bir askeri birlik Kürdistan Bölgesi’ne gelecek. Peşmerge reformları bizim önceliğimiz olacak” dedi.

Öte yandan, Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebar Yawer da bu çerçevede reformların gerçekleşmesi için Kürdistan Bölgesi’nde yeni hükümetin kurulmasını beklediklerini söyledi.