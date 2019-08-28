Moskova: ABD, Rusya’yla ilişkilerini seçim yarışına kurban ediyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya ile ilişkilerini seçim yarışına kurban ettiğini savundu.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının meşru olmadığını belirterek, "ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerini seçim yarışına kurban ediyor" dedi.

ABD'nin, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın, geçen yıl İngiltere'de kimyasal bir maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasını değerlendiren Zaharova,

"ABD'nin yaptırımları, sadece Rusya için değil, bütün ülkeler için meşru olmayan bir baskı aracıdır" dedi.

Zaharova, "ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerini seçim yarışına kurban ediyor" diye konuştu.

Afganistan sorununa ilişkin de Zaharova, Rusya'nın, ABD ve Taliban arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasının yerine getirilmesi konusunda garantör olabileceğini söyledi.

Zaharova, Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir geriliminin azaltılması konusunda atılacak adımları memnuniyetle karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mariya Zaharova, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin destek verdiği Suriye ordusunun yalnızca İdlib gerilimi azaltma bölgesinin sınırları içinde operasyon düzenlediğini söyledi.

Zaharova, "Teröristlerin sürekli provokasyonlarına yanıt olarak ve sivillere yönelik tehdidin azaltılması için Suriyeli birlik Rus hava grubunun desteğiyle cevabi önlemler almak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.