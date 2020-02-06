Putin 4 generali görevden aldı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Putin daha önce de, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden almıştı.
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