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Putin 4 generali görevden aldı

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Putin 4 generali görevden aldı
Rusya Vladimir Putin General Görevden alma

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin daha önce de, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden almıştı.

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