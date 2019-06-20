Yıldırım’dan K24’e: Kürtçe için her türlü desteği vereceğiz

Azad Altun / İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kürtçe için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programın ardından K24’ün sorusuna yanıt veren Yıldırım, şunları ifade etti:

“İster Kürtçe, ister Gürcüce, ister Çerkesce anadilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz şu anda avukat tutabiliyor Kürtler. Kürtçe savunma yapabiliyor. Aynı şekilde belediye hizmetlerinde diyelim ki Kürtçe konuşuyor, mahrum mu kalacak? Onlara destek olacak elemanlar yetiştireceğiz, öğretmenler yetiştireceğiz ve anadilinin yaşatılması için ne gerekiyorsa onu yapacağız bu kadar açık seçik söylüyorum.”