İngiltere Büyükelçisi’nden Tahran’a yalanlama

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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, İran Dışişleri Bakanlığı'na dün çağrıldığı yönündeki açıklamayı yalanladı.

Macaire, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığı'na acil toplantı talebinde bulunduğunu, talebinin kabulü üzerine kendisinin bakanlığa gittiğini ancak "çağrılmadığını" ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan dünkü yazılı açıklamada ise İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesiyle ilgili olarak Macaire'in bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Tahran yönetiminin Hunt'ı kınadığı ve bu konuda duyulan rahatsızlığın Londra'ya iletildiği belirtilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızlarının iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz" ifadesi kullanılmıştı.