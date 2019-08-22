SON DURUM - İdlib’de siviller için koridor açıldı

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Suriye’de rejime bağlı ordu birliklerinin operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivillerin çıkışı için insani koridor açtığı bildirilirken, kentin güneyi ile Hama'nın kuzeyindeki sivillerin bu yolla bölgeden çıkabileceği belirtildi.

Şam yönetimine bağlı askeri birlikler, silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib’deki operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından, bölgede sivillerin tahliyesi için bir insani koridor açtı.

Suriye haber ajansı SANA’nın haberine göre, silahlı gruparlın kontrolündeki bölgeden ordu kontrolündeki yerlere çıkış yapmak isteyenlere güvenli geçiş sağlanacak.

Haberde, insani koridorun Hama’nın kuzeyindeki Soran bölgesinde açıldığı, İdlib güneyi ile Hama’nın kuzeyinde yaşayan sivillerin bu yolla bölgeyi terk edebileceği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, silahlı grupların kontrolündeki alandan çıkan sivillerin barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

HAN ŞEYHUN ŞAM’IN KONTROLÜNDE

Sekiz yıldan fazla bir süredir rejim karşıtlarının kontrolündeki İdlib vilayeti, Suriye'de silahlı grupların elinde kalan son büyük bölge.

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün etkin olduğu İdlib'de Şam yönetimine bağlı askeri birlikler geçen Nisan ayında operasyon başlatmıştı.

Rusya destekli hava operasyonlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Şam’a bağlı askeri birliklerin son olarak Salı günü İdlib'in stratejik önemdeki kentlerinden Han Şeyhun'u ele geçirdiği bildirilmişti.

Yaklaşık üç milyon nüfuslu İdlib'den kaçanların kuzeye doğru gittiği belirtiliyor. Türkiye'nin de yeni bir mülteci dalgası endişesiyle sınır kapılarını kapattığı bildirildi.