30 yıl önce batan denizaltıda nükleer sızıntı bulundu

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Norveç, 1989'da çıkan bir yangın sebebiyle batan Sovyet denizaltısında, normalden 800 bin kat fazla radyasyon bulunduğunu açıkladı.

K-278 Komsomolets isimli denizaltı, 1989'da Norveç Denizi'nde battığında içinde 69 kişi vardı. 42 denizci batan denizaltıda hayatını kaybetmişti.

Araştırmacılar, batık denizaltının havalandırma borularından birinde radyoaktif sezyum sızıntısı buldu. Kutup bölgesindeki suların bu maddeyi seyrelttiğini, ancak şu an için alarm vermediğini ifade etti.

Bin 680 metre derinliğindeki denizaltının çevresinde az sayıda balığın da yaşadığı belirtildi.

7 Temmuz'da, uzaktan kumandalı bir Norveç aracı, Komsomolets'e giderek hem inceleme yapmış hem de görüntü almıştı.

Sovyet denizaltısı, battığında platinyum savaş başlığı olan iki nükleer torpido taşıyordu.

Ancak Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Ajansı (DSA) denizaltıda yangın çıkar çıkmaz nükleer reaktörün kapatıldığını, bunun da olası bir felaketi önlediğini duyurdu.

Batık denizaltının parça alınan diğer havalandırma boyutlarında, yüksek seviyede radyasyona rastlanmadı.

Kazadan bu yana Norveçli ve Rus yetkililer, düzenli aralıklarla bölgedeki radyasyon seviyesini ölçüyor.

Geçen hafta da Rusya'ya ait bir denizaltı Norveç açıklarında batmış, 14 denizci hayatını kaybetmişti. Olaydan üç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangın çıkarak batan denizaltının nükleer enerji ile çalıştığını açıklamıştı. (Kaynak: BBC Türkçe)