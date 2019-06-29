Türkiye

Maraş’ta trafik kazası: 2 ölü

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Maraş’ta trafik kazası: 2 ölü
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HABER MERKEZİ

Maraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Şeyho Koç (70) idaresindeki traktör ile Bektaş Has (22) yönetimindeki hafif ticari araç Elbistan-Malatya kara yolunun 13’üncü kilometresindeki Demircilik Mahallesi girişinde çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Bektaş Has ile yanında bulunan Ali Söylemez (50) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Resul Erdoğan (27) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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