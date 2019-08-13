Libya’da ateşkese rağmen çatışmalar

HABER MERKEZİ
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde UMH'ye bağlı birliklerle Hafter güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşandı.
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerle General Halife Hafter güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşandı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) çağrısıyla Kurban Bayramı münasebetiyle varılan ateşkese rağmen Ayn Zara, Hallet Avn, havalimanı yolu ve Trablus'un güneyinde yer yer çatışma sesleri duyuldu.
UMH'den pazar günü yapılan açıklamada da Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği iddia edilmişti.
General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
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