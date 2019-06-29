Kürdistan Bölgesi Hükümeti: PKK köylerden uzaklaşmalı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden, Türkiye’nin sınır bölgelerine yönelik bombardımanı ve PKK’nin bölgedeki varlığına ilişkin yapılan açıklamada, “PKK mensupları sınır bölgelerindeki köylerde insanların yaşamını tehlikeye atmaktadır. PKK köylerden uzaklaşmalıdır” denildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, son zamanlarda PKK’nin sınır bölgelerindeki varlığı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen ve sivillerin ölümüne yol açan bombardımanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “PKK mensuplarının söz konusu bölgelerdeki varlığı gösterip ve köylerle yerleşim birimlerine bilerek girmeleri, köylülerin ve bölge sakinlerinin yaşamını pervasızca tehlikeye atmaktadır. Bu ayrıca bölgenin yeniden hayat bulması ve inşasına da engel olmaktadır” denildi.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, topraklarının komşu ülkelerin güvenliğinin bozulmasına dönük saldırılar için kullanılmasını kabul etmemektedir ve buna izin vermeyecektir” denilen açıklamada, bu durumun aynı zamanda Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının da can güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, son günlerde sınır bölgelerinde düzenlenen bombardımanlar ve yaşanan olaylarla ilgili Türkiye’ye endişelerini iletmiş ve tekrarlanmamasını umduğunu belirtmiştir.”

Bombardımanlarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, “Sınır bölgelerindeki köy yerleşimleri, askeri çatışma ve bombardımanlara meydan olmamalıdır” denildi.