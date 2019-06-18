İran, Kürdistan itfaiyesinden destek istedi

K24 - ÇOMAN

Doğu Kürdistan’ın tarafında kalan Temerçin Sınır Kapısı’nda çıkan yangının söndürülmesi için İran tarafı Kürdistan Bölgesi’nden resmen destek istedi.

Bugün Temerçin Sınır Kapısı’nda otomobil yüklü bir araçta çıkan yangının söndürülememesi üzerine İranlı yetkililer, Kürdistan Bölgesi sivil savunma ekiplerine destek çağrısında bulundu.

Olay yerine giden Kürdistan Bölgesi ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

K24’e konuşan Erbil’e bağlı Soran İlçe Sivil Savunma Müdürü İmad Rekani, “Öğleden önce Temerçin Sınır Kapısı’nda görevli İranlı yetkililer, Kürdistan Bölgesi tarafının Haci Omeran Sınır Kapısı yetkililerinden yangının kontrol altına alınması için resmen talepte bulundu. Biz de talebe anında karşılık vererek Piranşar sınırlarında kalan Temerçin Sınır Kapısı’na intikal ettik. Ekipler yangını kontrol altına almayı başardı ve can kaybının önüne geçti” dedi.

Otomobil taşıyan 26 tonluk bir tırın alev aldığını belirten Rekani, yardımlarından dolayı Doğu Kürdistanlı vatandaşların kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.