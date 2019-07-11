Rusya: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle dostane ilişkiler kuracağız

K24 - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mariya Zaharova, Başbakan Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve seçilen isimlerle dostane ilişkiler kuracağız” ifadelerini kullandı.

K24 ekibinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz tüm tarafların dostluğunun devam etmesini, Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz. İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sürecektir. Kürdistan Bölgesi’yle diplomatik, ekonomik ve çeşitli alanlarda ilişkilerimiz devam etmektedir.”

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yeni döneminde ikili ilişkilerin daha da artacağından söz eden Zaharova, “Dostane ilişkiler, her iki taraf için de ortaklık kurmanın bir yoludur” diye konuştu.

Mesrur Barzani dün, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."