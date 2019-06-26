Başkan Barzani İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Martin War’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Erbil – Bağdat ilişkileri ve terör örgütü DAİŞ’in saldırıları ele alındı.

Erbil’deki görev süresinin bitmesinden dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür ziyaretinde bulunduğunu kaydeden War, Kürdistan Bölgesi’nde görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti yürüttükleri koordinasyonun övgüye değer olduğunu belirtti.

War, ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasını ümit ettiğini ifade etti.

Başkan Barzani ise, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu’na teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Irak, Ortadoğu ve uluslararası siyasi gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede, DAİŞ’in Irak’taki saldırılarına vurgu yapılarak, DAİŞ’le mücadele etmenin herkesin görevi olduğunun altı çizildi.