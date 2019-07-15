Dersim'de patlama: 2 ölü

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Dersim’in Ovacık ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada, iki çocuk hayatını kaybetti.

Olay İlçeye bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada meydana geldi.

Yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun bastığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuğun alınması için karadan ambulanslar, havadan ise bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Nupelda da kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.(Kaynak: Ajanslar)