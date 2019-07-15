Kürdistan

Dersim'de patlama: 2 ölü

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Dersim'de patlama: 2 ölü
dersim ovacık patlama

HABER MERKEZİ

Dersim’in Ovacık ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada, iki çocuk hayatını kaybetti.

Olay İlçeye bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada meydana geldi.

Yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun bastığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuğun alınması için karadan ambulanslar, havadan ise bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Nupelda da kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.(Kaynak: Ajanslar)

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