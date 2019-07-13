Başkan Barzani: Kerkük’ün kimliğinden taviz vermeyeceğiz

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kerkük’ün Kürdistani kimliğiyle ilgili geçmişte olduğu gibi bugün de aynı fikirde olduklarını ve bundan geri adım atmalarının söz konusu olmayacağını bildirdi.

Başkan Barzani, Kerkük’ün durumuyla ilgili kamuoyuna dönük bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında, “Kerkük sorunu sadece iki parti arasındaki bir siyasi sorun yahut bazı taraflar arasındaki siyasi bir çekişme değildir. Esasında Kerkük sorunu tarihi, siyasi ve eski olduğu gibi aynı zamanda çok boyutlu ve büyük bir sorundur” ifadelerini kullandı.

Kentteki olağanüstü duruma değinen Başkan Barzani, şunları belirtti:

“Kerkük üzerindeki olağanüstü durum ve kentteki durumun güvenlik ve yönetim açısından normalleştirilmesi, Kerkük halkına hizmet ve sorunların genel olarak çözümünün elzem olması nedeniyle Kürt tarafların kendi aralarında anlaşıp birlikte hareket etmesinin önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ancak bununla birlikte Kerkük’ün sorunları valilikle birlikte Erbil ve Bağdat arasında çözülmeli. Ortaya çıkacak her sonuç da Kerkük’teki bütün bileşenlerin rızasına göre olmalıdır.

Şimdilerde Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde olumlu bir durum söz konusudur ve bu da Kerkük’teki güvenlik ve yönetimle ilgili sorunların çözümü ve Kerkük’ün anayasal çerçevede olağan haline dönmesi noktasında bir fırsattır. Zira Kerkük’teki mevcut durum bu haliyle devam edemez.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Kerkük’ün Kürdistani kimliğiyle ilgili görüşümüz bu olmuştur ve bundan geri adım atılmayacaktır. Kerkük, bütün ulus ve dinler için birlikte yaşamın bir örneği olmalı ve bütün bileşenler barış ve kardeşlik içinde Kerkük’te birlikte yaşayabilmelidir.”