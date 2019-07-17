Portekiz’den İran’la ilgili vize kararı

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Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, İran vatandaşlarının vize başvurularının güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu.

Portekiz merkezli haber ajansı LUSA, Dışişleri Bakanı Silva’nın meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Vize başvurularını güvenlik gerekçesiyle askıya aldık. Portekiz topraklarına giriş ciddi bir konudur. Gerekli açıklamaları yapacağım. Ancak güvenlik nedeniyle kamuoyuna duyurulmayacak” açıklamasında bulundu.

Kararın iki ülke arasındaki ilişkilerle bir bağlantısı olmadığını söyleyen Silva, kararın gerekçelerini daha sonra açıklayacağını ancak bu açıklamanın kamuoyuna duyurulmayacağını söyledi.

Sağcı CDS-PP partisi milletvekili Joao Goncalves Pereira da, “İranlılar için vizelerin iki veya üç hafta boyunca askıya alındığı bilgisini aldık ve bunu onaylamak istedik” dedi.

Portekiz’in bu kararı, İran’ın ABD ve Batı ülkeleri arasında yaşanan gerginlikle eş zamanlı alındı.

Tahran yönetimi, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararına karşılık olarak anlaşmadaki bir dizi yükümlülüğünü yerine getirmeme kararı almıştı.

ABD’in İran’a yönelik yaptırımları sürüyor.