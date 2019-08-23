ENKS: ABD ve Türkiye’nin güvenli bölgeyle ilgili farklı yaklaşımları var

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Bir süre önce Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la görüşen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmek için Washington’a gitti.

K24’ün haber bültenine bağlanan ENKS heyeti ve Dışilişkiler Komitesi üyesi İbrahim Biro, ABD Dışişleri Bakanlığı yetilileriyle Rojava’da oluşturulması öngörülen ‘güvenli bölge’, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma ve ABD’nin bu konudaki tavrını ele alacaklarını söyledi.

“ENKS olarak güvenli bölgeyle ilgili düşüncelerimizi ABD’ye iletmek istiyoruz “ diyen Biro, “ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmada belirsizlikler var. Biz ABD ve Türkiye’nin birkaç konuda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İbrahim Biro, “Eğer güvenli bölge savaşın uzaklaştırılması amacıyla oluşturuluyorsa olumludur. ENKS olarak düşüncemiz bu. Savaştan dolayı yerinden edilmiş bölge halkının evlerine dönebilmeleri için gerçekten bölgede güvenliğin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ‘güvenli bölge’de yeni bir yönetimin oluşturulması gerektiğini belirten Biro, “Kürt bölgesinde güvenli ve olumlu değişimlerin yaşanmasını istiyoruz. Çünkü bazı kaygılar var ve ENKS, Suriyeli göçzedelerin hangi koşullarda döneceğini bilmek istiyor. Bu göçzedeler için bir koridor oluşturulması farklı bir şey ancak bölgede yerleştirilirlerse başka bir şey oluyor. Bu bir endişe kaynağıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Rojava’da demografik müdahale endişesi taşıdıklarını vurgulayan Biro, “ENKS bu konulardaki endişe ve düşüncelerini devletlerle görüşüp, uluslararası platforma taşımak istiyor” dedi.

Roj Peşmergelerinin dönüşü ve söz konusu güvenli bölgede üstlenebileceği rolle ilgili tartışmalara da değinen Biro, şunları kaydetti:

“Bölgenin siyasi, yönetimsel ve askeri bir role ihtiyacı var. Devletlerle görüşmelerimizde Roj Peşmergelerinin dönüşü de gündeme geliyor. Askeri açıdan oldukça önemli tecrübeye sahipler. Uzun bir süre DAİŞ’le mücadele ettiler. Batı Kürdistanlı gençlerdir. Onların kendi ülkelerinde olmaları meşru haklarıdır. Ayrıca bölgede yeni ve demokrat bir yönetimin olması için ENKS’nin de siyasi ve yönetimsel açıdan rolü olmalı.”

ENKS heyeti, bir süre önce Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’la görüşmüştü.